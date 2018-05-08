«Вашингтон» выиграл серию плей-офф у «Питтсбурга» впервые с 1994 года

В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвингз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Победа над этим соперником в плей-офф стала для «Кэпиталз» второй в истории (первая была в 1994 году). Начиная с 1995 года, «Пингвинз» выиграли семь серий подряд, в том числе две серии второго раунда в прошлом и позапрошлом годах.

Всего команды встречались в плей-офф 11 раз, счёт противостояний теперь 9-2 в пользу «Питтсбурга».