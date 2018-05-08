Ещё
Малкин может не появиться на ЧМ в Дании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малкин может не появиться на ЧМ в Дании 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин, скорее всего, не сыграет на чемпионате мира за сборную России из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщил по телефону тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар.
"Питтсбург", являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, в ночь на 8 мая уступил в овертайме в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ "Вашингтону" со счетом 1:2 (2-4 в серии) и завершил сезон. Малкин провел в плей-офф девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых передач.
"Медобследование для игроков команды будет на этой неделе. Думаю, у Евгения вряд ли получится принять участие в чемпионате мира, потому что он играл с травмой. Но решение, естественно, принимать ему", — сказал Гончар.
Малкин принимал участие в семи чемпионатах мира, является двукратным победителем турнира (2012, 2014), двукратным серебряным и бронзовым призером. На чемпионате мира 2012 года был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира.
Чемпионат мира в нынешнем году проходит в Копенгагене и Хернинге. В составе российской команды выступает пять игроков НХЛ: защитник Никита Зайцев ("Торонто"), нападающие Артем Анисимов ("Чикаго"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Евгений Дадонов и Максим Мамин (оба — "Флорида"). Еще один игрок НХЛ форвард "Сент-Луиса" Никита Сошников находится пока вне заявки.
ТАСС: последние новости
Сборная России победила команду Белоруссии в матче чемпионата мира по хоккею Сборная США победила команду Германии в матче чемпионата мира по хоккею Вратарь Кошечкин сыграет в матче чемпионата мира по хоккею с чехами
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова вступилась за Медведеву18
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву2
Медведева выступила с официальным заявлением123
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером3
Кабаева дала откровенное интервью198
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение