Малкин может не появиться на ЧМ в Дании

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин , скорее всего, не сыграет на чемпионате мира за сборную России из-за повреждения. Об этом ТАСС сообщил по телефону тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар.

"Питтсбург", являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, в ночь на 8 мая уступил в овертайме в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ "Вашингтону" со счетом 1:2 (2-4 в серии) и завершил сезон. Малкин провел в плей-офф девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых передач.

"Медобследование для игроков команды будет на этой неделе. Думаю, у Евгения вряд ли получится принять участие в чемпионате мира, потому что он играл с травмой. Но решение, естественно, принимать ему", — сказал Гончар.

Малкин принимал участие в семи чемпионатах мира, является двукратным победителем турнира (2012, 2014), двукратным серебряным и бронзовым призером. На чемпионате мира 2012 года был признан самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира.