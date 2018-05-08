Овечкин впервые сыграет в финале конференции НХЛ

"Вашингтон" в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграл "Питтсбург" со счетом 2:1 в овертайме и одержал победу в противостоянии — 4-2. Александр Овечкин проводит в НХЛ 13-й сезон, но впервые со своим "Вашингтоном" преодолел второй раунд плей-офф.

В сезоне-2013/14 НХЛ ввела дивизионную систему плей— офф, при которой обладатель Президентского кубка (победитель регулярного чемпионата) может встретиться со второй командой своей конференции уже во втором раунде Кубка Стэнли. По замыслу боссов НХЛ, введение новой схемы должно было снизить расходы команд на логистику, а также создать определенные знаковые противостояния, которые привлекли бы еще больший интерес к лиге.

Следствием стало то, что в двух предыдущих сезонах "Вашингтон" также встречался с "Питтсбургом" на стадии полуфинала конференции и каждый раз уступал в серии — 2-4 и 3-4, оба раза "Пингвинз" в итоге завоевывали Кубок Стэнли. Пройти "Питтсбург" столичной команде не удавалось, даже несмотря на то, что "Вашингтон" входил в плей-офф в качестве победителя регулярного чемпионата.

Год назад "Кэпиталз" подходили к серии фаворитом, имели более сильный по именам состав, чем нынешний, — тогда в первых двух тройках нападения играли Маркус Юханссон Джастин Уильямс , специально под плей-офф был подписан защитник Кевин Шаттенкирк , общее настроение среди болельщиков и журналистов можно было выразить фразой "сейчас или никогда". Столичная команда была максимально настроена, владела игровым преимуществом во всех матчах, но все же уступила в драматичном противостоянии в семи матчах.

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан возглавил команду по ходу сезона-2015/16, таким образом, до 8 мая 2018 года он не проиграл ни одной серии плей-офф НХЛ в качестве главного тренера команды из Пенсильвании, но в ночь на вторник "Вашингтон" сумел нарушить тенденцию. "Кэпиталз" вновь имели территориальное преимущество и играли с инициативой во всех матчах серии, и вновь не каждый раз столичным хоккеистам удавалось воплощать это в положительный результат. После волевой победы "Питтсбурга" на чужом льду в первом матче (3:2), "пингвинам" не удалось развить преимущество, и в последующих двух встречах сильнее были столичные хоккеисты (4:1 и 4:3). Далее в домашней встрече "Питтсбургу" удалось победить благодаря хорошей игре в неравных составах (3:1), однако два последующих матча остались за "Вашингтоном" (6:3 — дома и 2:1 — на выезде), в последнем матче "столичным" и вовсе удалось победить без основного центрального нападающего, шведа Никласа Бекстрёма, пропустившего матч из-за повреждения.

Овечкин после матча отметил, что его команде удалось пройти чемпиона двух последних лет даже с потерями в составе. "Это была тяжелая серия, я сейчас испытываю особые чувства и очень счастлив. Наконец-то мы обыграли "Питтсбург" и продолжаем борьбу за Кубок Стэнли, а не отправляемся в отпуск. Мы показали очень хорошую командную игру и выиграли, потеряв нескольких важных игроков, в том числе лучшего центрального нападающего", — сказал Овечкин, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Овечкин против Кросби

Противостояние "Вашингтона" и "Питтсбурга" многими болельщиками воспринимается через призму соперничества капитанов и лидеров команд — Александра Овечкина и Сидни Кросби. Даже с учетом нынешней серии в личном противостоянии явное преимущество на стороне 30-летнего канадца. Овечкин был выбран под общим первым номером на драфте 2004 года, Кросби стал первым номером драфта-2005. Оба хоккеиста провели всю свою карьеру в одном клубе, Кросби трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), Овечкин же, семь раз выигравший приз лучшему снайперу регулярного чемпионата, не завоевывал главный трофей НХЛ ни разу.

В прошедшей серии 32-летний Овечкин набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи), Кросби — 8 (3+5). При этом на счету Александра победный гол за минуту до финальной сирены в третьем матче, а также передача на Евгения Кузнецова , шайба которого и вывела "Кэпиталз" в плей-офф. Сам Кузнецов забросил в общей сложности три шайбы в противостоянии. Защитник Дмитрий Орлов на протяжении всей серии надежно действовал в обороне, он также принял участие в решающей победной комбинации "Вашингтона".

Кросби после матча отметил, что чаша весов в противостоянии могла перевесить как в одну, так и в другую сторону. "Плей-офф — лучшее время, к сожалению, в этом году мы не смогли завоевать Кубок Стэнли. Надо понимать, как тяжело это сделать и какая тонкая грань между победой и поражением. "Вашингтон" переиграл нас в борьбе и в катании, вратарь столичной команды Брэйден Холтби на протяжении серии играл очень солидно и сделал несколько важных сейвов, оба голкипера действовали хорошо, но, к сожалению, соперник реализовал свой момент, а мы нет", — сказал канадец, которого цитирует клубная пресс-служба.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин был вынужден пропустить первые два матча серии из-за травмы. В четвертой игре россиянин отметился заброшенной шайбой, ставшей победной, а пятую встречу закончил с показателем полезности -4. Малкин теперь может быть вызван в национальную сборную России, которая в эти дни выступает на чемпионате мира в Дании.

Малкин после матча высказал мнение, что "Питтсбург" хорошо действовал на протяжении всей серии, но соперник показал выдающуюся игру. "Сегодня печальный день, но нам нужно смотреть в будущее, мы будем усердно работать и станем сильнее в следующем сезоне. Я горжусь тем, что мы сделали, и я хочу поблагодарить всех, мы сражались до конца. Тяжело проигрывать во втором раунде, но у нас невероятная команда и отличный тренерский состав, мы играли хорошо, но "Вашингтон" был просто невероятен, мы выкладывались в каждой игре, нам немножко не повезло", — сказал Малкин, слова которого приводит пресс-служба "Питтсбурга".