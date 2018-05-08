Мэтт Мюррей: «Вашингтон» заслужил победу

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2-4), которая завершилась в понедельник после поражения «пингвинов» в шестом матче (1:2 OT).

«Вашингтон» выиграл серию с «Питтсбургом» благодаря голу Кузнецова (видео)

«Они просто были лучше, — приводит слова канадца официальный сайт НХЛ. — Мне кажется, они сыграли чертовски здорово. Такое ощущение, что мы вообще ничего не могли создать у их ворот.

У «Вашингтона» великолепная команда, и они показали это. Они заслужили сегодняшнюю победу».

Отметим, что «Вашингтон» сыграет в финале конференции впервые с 1998 года, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли. С тех пор «столичные» пять раз проигрывали в плей-офф «Питтсбургу» (2000, 2001, 2009, 2016, 2017).