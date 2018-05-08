Малкин прокомментировал поражение от «Вашингтона»

"Мы играли против хорошей команды. «Вашингтон» был невероятен, провел очень хороший матч", — приводит слова форварда официальный сайт «Питтсбурга».

Малкин также отметил, что команда испытывает усталость после двух прошедших сезонов.

"Три года побеждать это, наверное, слишком тяжело. Возможно, мы немного устали. Пришло время для небольших перемен, нужно смотреть вперед", — сказал он.

"Питтсбург" потерпел поражение (1:2) от «Вашингтона» в шестом матче серии 1/4 финала и вылетел из текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Победная шайба на счету российского форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова

Ранее сообщалось, что Малкин может не сыграть за сборную России на чемпионате мира — 2018.