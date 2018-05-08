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«Нэшвилл» подписал защитника сборной Чехии
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«Нэшвилл» подписал защитника сборной Чехии 

Советский спорт 1 час назад
Защитник Филип Пирохта подписал контракт с «Нэшвиллом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 21-летнего чеха с «хищниками» рассчитано на два года.
В 2014-2016 годах Пирохта выступал в QMJHL за «Викториявилль» и «Валь-д’Ор», но так и не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, после чего вернулся в Чехию и провел два сезона за «Либерец».
В нынешнем сезоне защитник набрал 12 (3+9) очков в 42 матчах регулярного чемпионата экстралиги и сделал восемь результативных передач в десяти матчах плей-офф.
Добавим, что Пирохта приехал в составе сборной Чехии на чемпионат мира в Данию, но пока не заявлен на турнир.
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