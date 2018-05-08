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«Торпедо» возглавил российско-канадский специалист
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Нижегородское «Торпедо» возглавил российско-канадский специалист 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о назначении на пост главного тренера команды российско-канадского специалиста Дэвида Немировски, сообщает "Советский спорт".
"Мы рады, что смогли достигнуть договорённости с Дэвидом", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте нижегородского клуба.
В клубе отметили, что Немировски будет прививать команде атакующий стиль.
"Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер", — заявил председатель правления АНО ХК "Торпедо" Дмитрий Сватковский.
41-летний Дэвид Немировски последние три сезона работал спортивным директором "Адмирала", при этом находясь на тренерской скамейке клуба.
Ранее сообщалось, что "Автомобилист" подписал контракт с лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.
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