«Торпедо» возглавил российско-канадский специалист

Хоккейный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о назначении на пост главного тренера команды российско-канадского специалиста Дэвида Немировски, сообщает "Советский спорт".
"Мы рады, что смогли достигнуть договорённости с Дэвидом", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте нижегородского клуба.
В клубе отметили, что Немировски будет прививать команде атакующий стиль.
"Дэвид — приверженец современного, атакующего стиля. Именно такую игру со ставкой на наших воспитанников и будет прививать команде новый главный тренер", — заявил председатель правления АНО ХК "Торпедо" Дмитрий Сватковский.
41-летний Дэвид Немировски последние три сезона работал спортивным директором "Адмирала", при этом находясь на тренерской скамейке клуба.
Ранее сообщалось, что "Автомобилист" подписал контракт с лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.