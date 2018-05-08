Овечкин: никто не хотел верить в то, что «Вашингтон» может победить

ТАСС , 8 мая. Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что никто не хотел верить в перспективы команды в этом сезоне, но после победы над «Питтсбургом» ожидания от столичного клуба стали довольно высокими. Слова Овечкина приводит русскоязычная версия официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на вторник «Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург» в овертайме шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1 и выиграл серию — 4-2. Победную шайбу забросил российский форвард гостей Евгений Кузнецов . Овечкин отдал результативную передачу на своего партнера, организовав ему выход один на один с вратарем «Питтсбурга» Мэттом Мюрреем.

"Мы верим друг в друга, — сказал Овечкин. — Все, что случалось с нами в прошлом, не имеет значения. Мы должны были оставаться единым целым. Мы знали, что можем преодолеть этот барьер, если будем биться изо всех сил".

Овечкин прокомментировал свои действия во время решающей шайбы: «Я увидел Кузнецова впереди и просто накатил ему шайбу на свободное пространство, и он сделал то, что делает лучше всего. Ощущения превосходные. Еще ни разу не оказывался в такой ситуации и с нетерпением жду финала конференции».

"Пожалуйста, забрось. Просто забрось, пожалуйста, — Овечкин с улыбкой повторил слова, которые крутились у него в голове во время выхода Кузнецова на ворота «Питтсбурга» в овертайме. — Это очень эмоциональный момент для нас, наших фанатов, всей нашей организации. Знаете, никто не хотел верить в нас в этом сезоне, теперь от нас будут ждать довольно многого".

В полуфинале Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Тампой».