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Аверин перешел из «Амура» в «Локомотив»
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Аверин перешел из «Амура» в «Локомотив» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хабаровчане получили за него денежную компенсацию, сообщает официальный сайт "Амура".
В прошлом сезоне в регулярном чемпионате 21-летний Аверин провел за "Амур" 25 матчей, отметившись одной голевой передачей.
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