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Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею — 2018
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Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею — 2018 

Чемпионат.com 48 минут назад
«На чемпионат мира не еду. Буду залечивать болячки. Потянул связки, играл в наколеннике, а это не удобно», — сказал Малкин после вылета из плей-офф НХЛ.
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