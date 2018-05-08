Малкин пропустит ЧМ

Малкин из-за повреждения не выступит на чемпионате мира по хоккею

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира в составе сборной России из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Питтсбург", являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, во вторник проиграл в овертайме в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ "Вашингтону" со счетом 1:2 (2-4 в серии) и завершил сезон. Малкин провел в плей-офф девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых передач.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.