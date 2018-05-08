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«Салават Юлаев» проведет сборы в Финляндии
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«Салават Юлаев» проведет сборы в Финляндии 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с местом проведения сборов. Об этом сообщается на команды. Игроки и тренерский штаб соберутся вместе в столице Республики Башкортостан 1 июля.
С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки в рамках межсезонья. 16 июля «Салават Юлаев» отправится в Финляндию, где до 27 июля пройдут учебно-тренировочные сборы в спортивном комплексе Виерумяки.
После этого команда вернется в Уфу и до 13 августа будет заниматься в столице. С 14 по 18 августа запланировано участие команды на турнире в Челябинске — «Кубке Губернатора Челябинской области». С 19 августа «юлаевцы» продолжают тренировки в Уфе, а уже с 25 по 28 августа примут участие в традиционном турнире — «Кубке Республики Башкортостан».
1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
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