«Авангард» усилился финским защитником 

Хоккейный клуб «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о подписании контракта с финским защитником Вилле Поккой, сообщает "Советский спорт".
23-летний защитник и омский клуб заключили соглашение сроком на один год.
До переезда в Россию Покка выступал в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Рокфорд Айсхогс». В сезоне-2017/18 он провел в АХЛ 69 матчей, в которых набрал 33 очка при показателе полезности "+5". В данный момент Покка находится в расположении национальной команды Финляндии и выступает на чемпионате мира — 2018, который проходит в Дании.
Ранее сообщалось, что «Авангард» покинули защитник Юнас Анелев и нападающие Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков, Чед Рау и Тедди Перселл.