«Авангард» усилился финским защитником

23-летний защитник и омский клуб заключили соглашение сроком на один год.

До переезда в Россию Покка выступал в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Рокфорд Айсхогс». В сезоне-2017/18 он провел в АХЛ 69 матчей, в которых набрал 33 очка при показателе полезности "+5". В данный момент Покка находится в расположении национальной команды Финляндии и выступает на чемпионате мира — 2018, который проходит в Дании.