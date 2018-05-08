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Малкин из-за повреждения не выступит на чемпионате мира по хоккею
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Малкин из-за повреждения не выступит на чемпионате мира по хоккею 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира в составе сборной России из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
"Питтсбург", являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, во вторник проиграл в овертайме в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Вашингтону» со счетом 1:2 (2-4 в серии) и завершил сезон. Малкин провел в плей-офф девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых передач.
Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.
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