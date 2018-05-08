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Малкин не сыграет на чемпионате мира — 2018
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Малкин не сыграет на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» не поможет национальной сборной России на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
У российского форварда диагностировано повреждение колена. Об этом информирует пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Во вторник «Питтсбург» потерпел поражение в 1/4 финала Кубка Стэнли в серии с «Вашингтоном» и покинул турнир.
В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 78 матчей, в которых отметился 42 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. В плей-офф он сыграл девять матчей, забросив четыре шайбы и сделав столько же голевых передач.
Ранее сообщалось, что Малкин прокомментировал поражение от «Вашингтона».
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