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«Овечкин закрепил за собой место в истории»
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Владелец «Вашингтона» считает, что Овечкин закрепил за собой место в истории 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис оценил значимость российского капитана команды Александра Овечкина.
«Те люди, которые говорят об Алексе что-то негативное, не думаю, что он из-за них переживает. Его место в истории за ним закреплено, и теперь он говорит, что индивидуальные достижения его больше не волнуют. Он жаждет командных побед», — цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ.
Он отметил, что россиянин продемонстрировал игру на команду в победном шестом матче серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».
«Думаю, вы это увидели. Вы видели, с какой самоотдачей он играл и какую сделал передачу под победный гол. Это момент, который демонстрирует, что как игрок, он полностью состоялся», — добавил Леонсис.
Ранее Овечкин прокомментировал победу в серии над «Питтсбург Пингвинз» и выход в полуфинал плей-офф Кубка Стэнли.
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