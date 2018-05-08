Владелец «Вашингтона» считает, что Овечкин закрепил за собой место в истории

«Те люди, которые говорят об Алексе что-то негативное, не думаю, что он из-за них переживает. Его место в истории за ним закреплено, и теперь он говорит, что индивидуальные достижения его больше не волнуют. Он жаждет командных побед», — цитирует Леонсиса официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что россиянин продемонстрировал игру на команду в победном шестом матче серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».

«Думаю, вы это увидели. Вы видели, с какой самоотдачей он играл и какую сделал передачу под победный гол. Это момент, который демонстрирует, что как игрок, он полностью состоялся», — добавил Леонсис.

Ранее Овечкин прокомментировал победу в серии над «Питтсбург Пингвинз» и выход в полуфинал плей-офф Кубка Стэнли.