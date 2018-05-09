Российские хоккеисты установили рекорд на чемпионате мира

Хоккейная сборная России обновила национальный рекорд по количеству минут без пропущенных шайб в матчах чемпионата мира со старта соревнований. Россиянам удалось оставить свои ворота «сухими» в трех играх. Прежнее достижение продержалось 35 лет. О новом достижении сообщила Федерация хоккея России (ФХР).

«Красная машина» начала чемпионат мира с победы над Французами со счетом 7:0. Затем с таким же результатом были разгромлены австрийцы. В третьей игре россияне победили команду Белоруссии — 6:0. До поединка с белорусами рекорд чемпионата мира 1983 года составлял 139 минут и 47 секунд, сказано в сообщении.

На прошлом мировом первенстве хоккейной команде России покорился рекорд по общему времени без пропущенных шайб. Сейчас он составляет 201 минуту и 50 секунд. Если в следующей игре с чехами 10 мая российская дружина не пропустит еще 22 минуты, то падет и это достижение.

В прошлом матче россияне «уволили» тренера сборной Белоруссии. Дэйв Льюис решил покинуть свой пост после трех проигрышей в стартовых матчах чемпионата мира в Дании.