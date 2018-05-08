Что подумал Овечкин во время исторического гола Кузнецова. Видео

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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (2:1 ОТ, 4-2 в серии) рассказал о своих мыслях во время выхода Евгения Кузнецова один на один.

Напомним, что Овечкин отдал передачу на соотечественника, гол которого вывел «Вашингтон» в полуфинал Кубка Стэнли.

"Вашингтон" впервые за 23 года обыграл «Питтсбург» в серии плей-офф, а Овечкин впервые за карьеру в НХЛ вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

— Что я подумал, когда отдал пас Кузнецову? Пожалуйста, забей. Просто забей, черт побери, — отметил Овечкин.

“Please score. Just fucking please score. ” pic.twitter.com/8fGaowSzS8

— Danny (@recordsANDradio) 8 мая 2018 г.