Что подумал Овечкин во время исторического гола Кузнецова. Видео 

«Кузнецов — герой Вашингтона». Америка поздравляет столицу с победой
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (2:1 ОТ, 4-2 в серии) рассказал о своих мыслях во время выхода Евгения Кузнецова один на один.
Напомним, что Овечкин отдал передачу на соотечественника, гол которого вывел «Вашингтон» в полуфинал Кубка Стэнли.
"Вашингтон" впервые за 23 года обыграл «Питтсбург» в серии плей-офф, а Овечкин впервые за карьеру в НХЛ вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
— Что я подумал, когда отдал пас Кузнецову? Пожалуйста, забей. Просто забей, черт побери, — отметил Овечкин.
“Please score. Just fucking please score. ” pic.twitter.com/8fGaowSzS8
— Danny (@recordsANDradio) 8 мая 2018 г.