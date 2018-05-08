Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Латвия (8 мая, 17:15)

Матч Южная Корея — Латвия стартовал на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Соперники играют на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

Предыдущие встречи на турнире завершились для корейцев, дебютирующих в высшем дивизионе мировых первенств, двумя разгромами — 1:8 от Финляндии и 0:10 от Канады.

Тем временем Латвия одержала одну победу и один раз проиграла: в овертайме были повержены норвежцы, а сами прибалты капитулировали перед финнами с тем же счетом, что и их сегодняшний конкурент.

Ранее корейцы и латвийцы никогда не играли друг с другом. Проследить за ходом их первого в истории противостояния вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Сун Че Пак, Мэтт Далтон , Ен Сын Ли.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо, Майкл Свифт, Брок Радунске.