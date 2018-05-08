В День Победы 9 мая на чемпионате мира по хоккею пройдет матч между сборными Швейцарии и Белоруссии. В 17:15 по московскому времени команды встретятся на льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания).
На момент публикации новости швейцарцы провели две встречи на мировом первенстве, одержав победы в обоих (3:2 в дополнительное время над Австрией и 2:0 в основное над Словакией). Сегодня вечером Швейцарии предстоит провести матч с Чехией.
Белоруссия отыграла уже трижды, уступив в каждом из матчей: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции, 0:6 — России.
Предыдущая игра швейцарцев и белорусов закончилась разгромом восточных славян 0:3 на чемпионате мира в прошлом году.
По мнению экспертов, Белоруссия может не избежать разгрома и завтра. Проверить это вы сможете, проследив за матчем на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Защитники
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.