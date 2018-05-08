Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Белоруссия (9 мая, 17:15), прогноз

В День Победы 9 мая на чемпионате мира по хоккею пройдет матч между сборными Швейцарии и Белоруссии. В 17:15 по московскому времени команды встретятся на льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания).

На момент публикации новости швейцарцы провели две встречи на мировом первенстве, одержав победы в обоих (3:2 в дополнительное время над Австрией и 2:0 в основное над Словакией). Сегодня вечером Швейцарии предстоит провести матч с Чехией.

Белоруссия отыграла уже трижды, уступив в каждом из матчей: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции, 0:6 — России.

Предыдущая игра швейцарцев и белорусов закончилась разгромом восточных славян 0:3 на чемпионате мира в прошлом году.

По мнению экспертов, Белоруссия может не избежать разгрома и завтра. Проверить это вы сможете, проследив за матчем на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие