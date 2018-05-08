Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Южная Корея (9 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 9 мая, на мировом первенстве 2018 года сыграют хоккейные команды Германии и Южной Кореи. Встреча пройдет на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в 17:15 по московскому времени.

Предстоящая игра станет первой в истории, которую между собой проведут немцы и корейцы.

Ранее на чемпионате мира 2018 года немцы, серебряные призеры последней Олимпиады, проиграли трижды — датчанам (2:3 по буллитам), норвежцам (4:5 по буллитам) и американцам (0:3).

Корейцы пока провели лишь две встречи, уступив в обеих с разгромным счетом: 1:8 — Финляндии, 0:10 — Канаде. Сегодня сборная Южной Кореи сыграет третий матч. Противостоять ей будет Латвия.

Проследить за ходом матча Германии и Южной Корея вы сможете завтра на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Сун Че Пак, Мэтт Далтон , Ен Сын Ли.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо, Майкл Свифт, Брок Радунске.