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ЧМ-2018: Германия — Южная Корея (9 мая, 17:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Южная Корея (9 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Завтра, 9 мая, на мировом первенстве 2018 года сыграют хоккейные команды Германии и Южной Кореи. Встреча пройдет на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в 17:15 по московскому времени.
Предстоящая игра станет первой в истории, которую между собой проведут немцы и корейцы.
Ранее на чемпионате мира 2018 года немцы, серебряные призеры последней Олимпиады, проиграли трижды — датчанам (2:3 по буллитам), норвежцам (4:5 по буллитам) и американцам (0:3).
Корейцы пока провели лишь две встречи, уступив в обеих с разгромным счетом: 1:8 — Финляндии, 0:10 — Канаде. Сегодня сборная Южной Кореи сыграет третий матч. Противостоять ей будет Латвия.
Проследить за ходом матча Германии и Южной Корея вы сможете завтра на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Южная Корея: Сун Че Пак, Мэтт Далтон, Ен Сын Ли.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Южная Корея: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хен Хо Ох, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг, Эрик Реган, Алекс Плант.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Мюллер, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Ясин Эхлиз.
Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо, Майкл Свифт, Брок Радунске.
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