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Двукратный чемпион мира по хоккею Семин подписал контракт с «Витязем»
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Двукратный чемпион мира по хоккею Семин подписал контракт с «Витязем» 

Вести.Ru 8 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и "Каролина Харрикейнз" Александр Семин подписал контракт с подмосковным «Витязем». Соглашение между 34-летним хоккеистом и командой рассчитано на один сезон, отмечает пресс-служба «Витязя».
В прошедшем сезоне форвард выступал в чемпионате Высшей хоккейной лиги за красноярский «Сокол». Цвета «Вашингтона» Семин защищал в сезоне в 2003-2004 года и с 2006-го по 2012-й, а в 2012-2015 годах нападающий играл за «Каролину». В Континентальной хоккейной лиге Семин ранее выступал за магнитогорский «Металлург» (2015-2017), с которым в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.
В составе сборной России Семин в 2008 и 2012 годах становился чемпионом мира, в 2005-м завоевал бронзу, а в 2010-м — серебро.
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