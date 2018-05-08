Матч Россия — Чехия покажут в ресторане «Лига Пап»

Матч сборных России и Чехии на чемпионате мира по хоккею покажут в ресторане «Лига Пап» на ул. Большая Лубянка, д. 24/15. Встреча состоится 10 мая, а комментировать ее в «Лиге Пап» будет ведущий «КХЛ ТВ» Олег Мосалев . Начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Для российских хоккеистов этот матч станет четвертым на ЧМ, первые три Россия выиграла с крупным счетом. Чехи на данный момент провели две игры — победили Словакию в овертайме и проиграли Швеции.

Начиная с матча против Чехии на играх сборной России в «Лиге Пап» на Лубянке и в «Лиге Пап. Новая Арена» будут работать комментаторы телеканала «Матч ТВ».