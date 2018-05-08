Ещё
Матч Россия — Чехия покажут в ресторане «Лига Пап»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч Россия — Чехия покажут в ресторане «Лига Пап» 

SPORT24.ru 1 час назад
Матч сборных России и Чехии на чемпионате мира по хоккею покажут в ресторане «Лига Пап» на ул. Большая Лубянка, д. 24/15. Встреча состоится 10 мая, а комментировать ее в «Лиге Пап» будет ведущий «КХЛ ТВ» Олег Мосалев. Начало встречи запланировано на 21:15 мск.
Для российских хоккеистов этот матч станет четвертым на ЧМ, первые три Россия выиграла с крупным счетом. Чехи на данный момент провели две игры — победили Словакию в овертайме и проиграли Швеции.
Начиная с матча против Чехии на играх сборной России в «Лиге Пап» на Лубянке и в «Лиге Пап. Новая Арена» будут работать комментаторы телеканала «Матч ТВ».
SPORT24.ru: последние новости
«Вашингтон» повел в серии с «Питтсбургом» благодаря 4 очкам Кузнецова и Овечкина Овечкин впервые в карьере пропустит два чемпионата мира подряд Матч Белоруссия - Россия на ЧМ проходит при 20% зрителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала Россию30
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко267
Медведев породил новый анекдот про Мутко471
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой64
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером11
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение