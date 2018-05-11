«Проявили слишком много уважения»: тренер сборной России о проигрыше чехам

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв команде Чехии в четвертом туре группового этапа со счетом 3:4 в овертайме.

«Это был другой хоккей, более быстрый, более мощный, сборная Чехии — очень хорошая команда. Мы говорили ребятам, чтобы они были готовы к такому хоккею. Россияне проявили слишком много уважения к сопернику в первом периоде, но второй и третий отрезки, на наш взгляд, были неплохими», — цитирует ТАСС исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илью Воробьева

Напомним, ранее сборная России разгромила с одинаковым счётом 7:0 команды Франции и Австрии, а также забросила шесть безответных шайб в ворота белорусской дружины.

Справка «СП»

Чемпионат мира по хоккею проходит в датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая. На групповом этапе соперниками сборной России являются Швеция, Чехия, Швейцария, Франция, Белоруссия, Словакия и Австрия. Сборная России последний раз побеждала на ЧМ в 2014 году, в последние годы команда дважды выигрывала бронзу. Действующий чемпион мира — Швеция.

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