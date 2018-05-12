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Сборная Белоруссии проиграла шестой матч подряд на ЧМ-2018
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Сборная Белоруссии проиграла шестой матч подряд на ЧМ-2018 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу австрийской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.
Для команды Белоруссии данное поражение стало шесты подряд, команда вылетела из элитного дивизиона с последнего места в группе А.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа A.
Австрия — Белоруссия — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Голы: 1:0 — Вивайрос — 04:14 (5x5),
2:0 — Комарек (Унтервегер) — 30:38 (5x4),
3:0 — Раффль (Комарек) — 34:38 (5x4),
4:0 — Цвергер (Ульмер) — 39:36 (5x4)
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