Сборная Белоруссии проиграла шестой матч подряд на ЧМ-2018

Сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу австрийской сборной. Об этом сообщает «Советский спорт».

Для команды Белоруссии данное поражение стало шесты подряд, команда вылетела из элитного дивизиона с последнего места в группе А.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа A.

Австрия — Белоруссия — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы: 1:0 — Вивайрос — 04:14 (5x5),

2:0 — Комарек (Унтервегер) — 30:38 (5x4),

3:0 — Раффль (Комарек) — 34:38 (5x4),

4:0 — Цвергер (Ульмер) — 39:36 (5x4)