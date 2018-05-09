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Сборная России по хоккею заявила еще трех игроков на чемпионат мира
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Сборная России по хоккею заявила еще трех игроков на чемпионат мира 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщила Федерация хоккея России.
Нападающие Никита Гусев, Никита Сошников и вратарь Илья Сорокин внесены в заявку на чемпионат мира по хоккею от сборной России.
— Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у нашей команды остается одно место, — сообщила Федерация хоккея России в социальной сети Twitter.
Штаб национальной сборной заявил на чемпионат мира ещё троих игроков: вратаря Илью Сорокина, нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова. Таким образом для полной заявки на мировое первенство у нашей команды остается одно место. #силавсегдавкоманде #redmachine#iihfworlds pic.twitter.com/XDFXFD1BGE
— Хоккей России (@russiahockey) 9 May 2018
Чемпионат мира проходит в датских городах Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Сборная России по хоккею выступает на групповом этапе турнира, победно отыграв три встречи. На данный момент общий счет команды составляет 20:0. Ближайшая матч сборной состоится в четверг, 10 мая. Россиянам предстоит игра с командой Чехии.
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