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На матче Россия — Чехия ожидается аншлаг
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На матче чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия ожидается аншлаг 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На матче группового этапа чемпионата мира по хоккею между Россией и Чехией ожидается аншлаг. Слова члена оргкомитета ЧМ-2018 Йеспера Траунберга передает ТАСС.
"В свободной продаже остается менее одной тысячи билетов, а до самой игры еще более двух суток. Мы думаем, что все билеты на этот матч будут проданы", — сказал Траунберг.
Матч между сборными России и Чехии пройдет 10 мая.
Вместимость "Роял-Арены" в Копенгагене, где пройдет встреча составляет 12490 зрителей.
Чемпионат мира проходит в датских городах Копенгаген и Хернинг и завершится 20 мая.
Ранее сообщалось, что нападающий "Питтсбург Пингвингз" Евгений Малкин отказался сыграть за сборную России на чемпионате мира.
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