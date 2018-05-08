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ЧМ-2018: Австрия — Словакия. 2:4
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Австрия — Словакия. 2:4 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная Словакии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года, а команда Австрии проиграла третий матч подряд. Встреча между ними завершилась на копенгагенской «Роял Арене» со счетом 2:4.
Первый период игры был равным — 1:1, во втором словаки забили дважды, сохранив свои ворота в неприкосновенности, в третьем команды повторили результат первого — 1:1.
Шайбы в составе сборной Австрии забросили Брайан Леблер и Петер Шнайдер с передач Фабио Хофера и Михаэля Раффля. В стане победителей голами отметились Марцел Гашчак, Томас Джурко, Кристиан Ярош и Михал Криштоф, забивший в ворота, которые покинул вратарь соперников. Результативные передачи на свой счет записали словаки Марек Дялога, Ладислав Надь и Мартин Фегервары.
Австрийцы удалялись четыре раза, а их противники — дважды. Тем не менее ни одно большинство реализовано не было.
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