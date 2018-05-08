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Сборная США забила 13 голов Южной Корее
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Чемпионат мира. Сборная США забила 13 голов Южной Корее 

Вести.Ru 8 мая 2018
Фото: IIHF
В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В пятом туре мирового первенства сборная США крупно обыграла соперников из Южной Кореи, отправив в их ворота 13 шайб. На это корейская команда ответила единственной заброшенной шайбой. Итоговый счет 13:1 в пользу американцев.
За США дублями отметились Патрик Кейн, Дерек Райан, Чарли Макэвой и Кэм Аткинсон. Кроме того, по одному голу забили Андерс Ли, Нил Пионк, Блейк Колумен, Сонни Милано и Тейдж Томпсон. Автором единственной ответной шайбы в исполнении южнокорейцев стал Чин Хи Ан.
Для "звездно-полосатых" эта победа стала пятой в групповом раунде и, таким образом, в активе заокеанских хоккеистов теперь 13 очков. Они являются лидерами группы В. Южная Корея с пятью поражениями замыкает таблицу.
В параллельном поединке сборная Чехии обыграла Белоруссию — 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик. Чехия с девятью очками занимает третье место в группе А, белорусские хоккеисты потерпели пятое поражение кряду и расположились на последней позиции.
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