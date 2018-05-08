Чемпионат мира. Сборная США забила 13 голов Южной Корее

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В пятом туре мирового первенства сборная США крупно обыграла соперников из Южной Кореи, отправив в их ворота 13 шайб. На это корейская команда ответила единственной заброшенной шайбой. Итоговый счет 13:1 в пользу американцев.

Для "звездно-полосатых" эта победа стала пятой в групповом раунде и, таким образом, в активе заокеанских хоккеистов теперь 13 очков. Они являются лидерами группы В. Южная Корея с пятью поражениями замыкает таблицу.