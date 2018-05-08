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Овечкина сравнили с легендами НБА
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Американские СМИ сравнили Овечкина с легендами НБА Джорданом и Джеймсом 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американское издание ESPN, в своём материале, посвящённом первому за 20 лет выходу «Вашингтон Кэпиталз» в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнило российского форварда и капитана команды Александра Овечкина с легендами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.
В материале приводятся случаи, когда вклад отдельных игроков помог их командам преодолеть, долгое время непреодолимый барьер.
Так по мнению автора статьи Рэйчел Маркус, Овечкин благодаря своим результатам стал в один ряд с такими известными на весь мир спортсменами как баскетболисты Майкл Джордан, Леброн Джеймс, хоккеист Рэймонд Бурк и другие.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые за 20 лет вышел в финал Восточной конференции НХЛ, одержав победу в серии над «Питтсубрг Пингвинз».
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