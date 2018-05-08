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ЧМ-2018: Южная Корея — Латвия. 0:5
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Латвия. 0:5 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная Южной Кореи потерпела третье подряд поражение на своем дебютном чемпионате мира по хоккею. После разгромов 1:8 от финнов и 0:10 от канадцев азиаты чуть более «скромно» проиграли Латвии — 0:5.
Для прибалтов эта победа стала второй на турнире. Ранее в овертайме Латвия одолела Норвегию (3:2). При этом один матч латвийцы уже проиграли — Канаде со счетом 1:8.
Латвия выиграла каждый из периодов сегодняшней встречи: первый и третий со счетом 0:2, а второй — 0:1.
Авторами голов стали Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Роберт Букартс (дважды) и Рудольф Балцерс. Ассистировали им Кристиан Рубинс, Рудольф Балцерс, Родриго Аболс (трижды), Мартиньш Карсумс, Кристапс Сотниекс и Микс Индрашис (дважды).
Победители удалялись два раза за матч, а проигравшие — сразу девять. Два большинства прибалты реализовали.
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