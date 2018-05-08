Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Латвия. 0:5

Хоккейная сборная Южной Кореи потерпела третье подряд поражение на своем дебютном чемпионате мира по хоккею. После разгромов 1:8 от финнов и 0:10 от канадцев азиаты чуть более «скромно» проиграли Латвии — 0:5.

Для прибалтов эта победа стала второй на турнире. Ранее в овертайме Латвия одолела Норвегию (3:2). При этом один матч латвийцы уже проиграли — Канаде со счетом 1:8.

Латвия выиграла каждый из периодов сегодняшней встречи: первый и третий со счетом 0:2, а второй — 0:1.

Победители удалялись два раза за матч, а проигравшие — сразу девять. Два большинства прибалты реализовали.