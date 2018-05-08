Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство

Даже хоккеистам нужен отдых.

«Питтсбург» впервые за три года вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, и Евгений Малкин сразу после матча сказал, что не сможет присоединиться к сборной России из-за травмы. Тут же на него полетели все шишки — предатель, наплевал на родину, продался Америке. Если честно, обидно за Евгения. Он точно не заслужил такого отношения.

Малкин играл с травмой

В пятом матче серии с «Филадельфией» Малкин неудачно упал после столкновения с Йори Лехтеря и некоторое время не мог подняться. Тогда он ушёл в раздевалку, но вернулся после перерыва.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube. Казалось, всё обошлось, но на следующий матч россиянин не вышел, а затем пропустил начало серии с «Вашингтоном». Вернувшись в состав, Малкин в четырёх матчах второго раунда набрал три очка и заработал «-6».

Должно быть очевидно, что без веских причин никто бы не стал оставлять вне заявки в плей-офф такого игрока, как Малкин. Значит, веские причины были. Его травма — не просто какой-то синяк, а связки колена. С коленями у Евгения уже и раньше были проблемы (из-за разрыва связок он однажды пропустил полсезона). Если это недостаточно весомый аргумент, есть и другие.

Малкин устал

А вы бы не устали два года подряд играть в регулярном чемпионате, а затем в плей-офф до середины июня? Малкин провёл 254 игры со старта сезона-2015/16, и это не считая Кубка мира.

Когда вы долго и упорно трудитесь, а затем заканчиваете работу, у вас бывает чувство, что из вас высосали все силы? Помножьте это на травму и более мелкие болячки. Прибавьте маленького сына, который родился у него в прошлом году. Евгению 31 год — он ещё молод, но уже не юнец. На восстановление сил начинает требоваться всё больше времени. Человек заслужил отдых. Заслужил право отойти от всей круговерти последних сезонов, заслужил время на лечение и семью.

Малкин всегда приезжал в сборную

Евгений сыграл на семи чемпионатах мира (2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015). Когда такое было, чтобы он не приезжал в сборную? В 2008-м, 2009-м, 2016-м и 2017-м он не приехал, потому что его «Питтсбург» рубился в финале Кубка Стэнли. В 2011-м лечил порванные связки. В 2013-м играл в финале Востока с «Бостоном».

Всегда Евгений летел в национальную команду, даже если успевал только к концу чемпионата мира, как было в «золотом» Минске. Летел на постолимпийские турниры, летел, когда вылетал в первом или втором раундах. В рамках мировых первенств он провёл 53 матча и набрал 62 очка. Обвинять его в том, что он не хочет ехать в сборную, как минимум неправильно. Стоило отказаться в первый раз, по уважительным причинам, и его начали клеймить. Столько шума этой весной не вызвал отказ ни одного другого игрока. Разве что Радулова, но там совсем другие причины. У Панарина, Тарасенко, Проворова, Задорова и других тоже травмы, но плохим оказался только Малкин.

Заметьте — ФХР этой весной неизменно сообщала о вызове выбывших из плей-офф россиян в сборную. Малкина даже не стали вызывать. Сразу написали: Евгений не сможет приехать, желаем ему скорейшего выздоровления.

К великим всегда более пристальное внимание. Панарин и Проворов ещё слишком молоды, чтобы их называли такими. Российские хоккеисты приучили нас, что не отказываются от выступлений за свою страну, а сейчас — сплошные отказы. Ну как же так? Малкин — не предатель, как кто-то мог подумать. Он просто попал под горячую руку некоторых особо страстных болельщиков. Иногда надо просто войти в положение. Не его вина, что всё сразу навалилось — травмы других россиян, собственные проблемы со здоровьем, несколько длинных сезонов подряд. Малкин и так много делает для сборной. Он — второй бомбардир россиян в истории чемпионатов мира, третий — на Олимпиадах (а ведь Игры в Пхёнчхане он пропустил). Давайте не будем его ругать, а пожелаем здоровья. Он ведь не отказывается от национальной команды навсегда. Только в этом мае.