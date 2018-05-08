Клуб НХЛ заключил контракт с российским нападающим «Металлурга»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Артем Швырев подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает газета «Известия».

В 2017 году российский хоккеист был выбран командой из Денвера в пятом раунде драфта под общим 125-м номером.

В прошедшем сезоне Швырев провел 32 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и отметился одной заброшенной шайбой.

"Колорадо" занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и пробился в плей-офф, откуда выбыли в первом раунде, проиграв «Нэшвилл Предаторз» с общим счетом 2-4.