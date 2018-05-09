Знарка не убрали, а просто кинули. Он этого не заслужил

У СКА давно новый тренер, а нам сказать забыли.

Sport24 — о том, как в недавнем прошлом лучший тренер страны стал не нужен клубу и сборной.

Что произошло?

Публикация от Кубок Газпром нефти (@kubokgpn) 24 Мар 2016 в 3:23 PDT Во вторник у сборной России на чемпионате мира по хоккею был выходной. Игроки ходили по зоопаркам, катались на аттракционах — в общем, отдыхали после трех стартовых побед с общим счетом 20:0. Тихий и спокойный день оживил заслуженный тренер России Петр Воробьев — отец нынешнего главного тренера национальной команды Ильи Воробьева . В интервью «Спорт день за днем» Петр Ильич удивил информацией о том, что его сын уже назначен главным тренером СКА, причем случилось это еще до того, как он возглавил сборную страны, и в подробностях рассказал о том, как Илья Петрович этой весной получил два больших поста.

Про СКА

«О том, что это может произойти, мне сообщил генеральный директор армейцев Андрей Точицкий. Он сказал, что в Москве пройдет совет директоров клуба. И что у Ильи есть хорошие шансы получить эту должность. На следующий день Точицкий перезвонил: все в порядке, Илья будет работать у нас. Назначение главным тренером сборной стало уже следующим шагом и произошло дня два спустя. Илья вел переговоры с руководством «Авангарда». Состоялись две встречи, вроде обо всем уже договорились. Но потом появился вариант со СКА».

Про сборную

«На таком уровне «нет» не говорят. Или тебя выбирают, или задвигают. Отказываться нельзя, это будет большой глупостью. Второй раз в сборную не позовут. Тут вопрос решается на серьезном уровне, это не просто так».

Про Знарка

«Я лично звонил Олегу Валерьевичу, хотел поговорить. Но он не стал снимать трубку. Видимо, считает себя обиженным. Перезванивать я не стал, зачем? Нам оправдываться не в чем. Я вообще ничего не знал про это назначение. Илья тоже никому не навязывался. Но чувство неловкости у него все равно присутствует, конечно».

Знарок заслужил отставки?

В 2014 году Знарку как лучшему тренеру страны доверили сборную России. Выглядело это логично: за пять предыдущих лет он трижды доводил ХК МВД и московское «Динамо» до финала Кубка Гагарина и дважды главный трофей КХЛ выиграл. Знарку предстояло спасти имидж национальной команды после провальных Игр в Сочи и за следующие четыре года подготовить сборную, способную победить наконец-таки на Олимпиаде. И со своей главной задачей Олег Валерьевич справился, а то, что это случилось на турнире без участия хоккеистов НХЛ, точно не проблема тренера. На пути к олимпийскому золоту сборная разжилась еще четырьмя медалями чемпионата мира — всех достоинств.

Андрей Аносов, Sport24

В 2016 году в нагрузку к главной команде страны Знарок получил еще питерский СКА. И тоже с самыми серьезными задачами. Понятно, что работать ему предстояло в максимально комфортных условиях, но, во-первых, совмещение двух должностей — штука сама по себе не простая, а, во-вторых, Санкт-Петербург ждал второго от своей команды Кубка Гагарина, причем как можно скорее. Знарок вернул трофей в город на Неве за один сезон. А в 2018-м случились выигранная Олимпиада, проигранный финал конференции против ЦСКА, и Знарка резко списали со счетов. Почти одновременно он лишился обеих должностей. Насколько заслуженно — судите сами.

В чем не правы ФХР и СКА?

Говорят, Воробьев-старший ошибся и клуб его сын возглавил спустя пару дней, после получения приставки «и.о» в сборной. Но сроки здесь не имеют вообще никакого значения, да и сам факт освобождения Знарка от всех занимаемых постов при желании можно логично обосновать. Важен не отказ от тренера, которому еще пару лет назад доверяли почти безгранично, а то, как уход Олега Валерьевича был обставлен.

12 апреля президент ФХР Владислав Третьяк сообщил журналистам о том, что исполняющим обязанности главного тренера сборной России на чемпионате мира будет Илья Воробьев, а Олег Знарок займет в национальной команде должность консультанта.

Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша. Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России

Самое интересное, что сам Знарок в это время отдыхал после тяжелого сезона в Риге и о переменах в штабе сборной ничего не знал. Разве так нужно расставаться с тренером, который за полтора месяца до этого выиграл для страны первую за 26 лет Олимпиаду? Именно расставаться, потому что уже тогда было очевидно — должность консультанта номинальная, что и подтверждается сейчас.

Про окончание сотрудничества Знарка и СКА все сказано выше. Официального заявления до сих пор нет, на сайте клуба Олег Валерьевич по-прежнему значится главным тренером, но на самом деле таковым уже не является. Неплохая благодарность от руководства клуба одному из лучших тренеров в его истории.

Оговорюсь, поклонником тренера Олега Знарка я никогда не был, все с точностью до наоборот. Но то, как с ним поступили, задело даже меня. Со стороны это выглядит некрасиво, мелко и нечестно. Знарка не убрали, его кинули.

Кто во всем виноват?

С большой долей вероятности можно утверждать, что инициатором решения о расставании со Знарком в обоих случаях был Роман Ротенберг . За несколько лет совместной работы у тренера и вице-президента ФХР и СКА накопилось немало вопросов друг к другу — это хорошо известно. Видимо, после окончания этого сезона их противоречия стали непреодолимыми.

При этом, вполне возможно, Знарок не был против такого развития события. Про свою усталость он сам несколько раз говорил журналистам, ее же в качестве причины перестановок в тренерском штабе сборной называл Третьяк. Но повторюсь: дело в данном случае все-таки не в содержании, а в форме.

Мне ситуация видится такой: на Знарка в пиковый момент его тренерской карьеры взвалили два огромных проекта, а выжав из тренера максимум, просто решили выбросить его на обочину. Петр Воробьев тысячу раз прав, когда говорит, что от таких предложений, которые поступили его сыну, отказываться нельзя. Но, принимая эти предложения, нельзя забывать, чем в итоге все может закончиться.