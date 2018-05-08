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Жёны и подруги игроков сборной России на чемпионате мира — 2018
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Жёны и подруги игроков сборной России на чемпионате мира — 2018 

Чемпионат.com 16 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Традиционная подборка спутниц наших хоккеистов.
4 мая в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России попала в группу A и выступает в Копенгагене. Показываем главных болельщиц команды Ильи Воробьёва.
Ирина, жена Василия Кошечкина
Маргарита, жена Никиты Зайцева
Екатерина, жена Никиты Нестерова
Анастасия, жена Никиты Трямкина
Анастасия, невеста Владислава Гаврикова
Екатерина, жена Егора Яковлева
Анастасия, жена Сергея Андронова
Лилия, жена Максима Шалунова
Анна, жена Евгения Дадонова
Ксения, жена Артёма Анисимова
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