Традиционная подборка спутниц наших хоккеистов.
4 мая в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Сборная России попала в группу A и выступает в Копенгагене. Показываем главных болельщиц команды Ильи Воробьёва.
Ирина, жена Василия Кошечкина
Маргарита, жена Никиты Зайцева
Екатерина, жена Никиты Нестерова
Анастасия, жена Никиты Трямкина
Анастасия, невеста Владислава Гаврикова
Екатерина, жена Егора Яковлева
Анастасия, жена Сергея Андронова
Лилия, жена Максима Шалунова
Анна, жена Евгения Дадонова
Ксения, жена Артёма Анисимова