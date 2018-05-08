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Хоккеист «Сан-Хосе» Власик присоединится к сборной Канады на чемпионате мира
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Хоккеист «Сан-Хосе» Власик присоединится к сборной Канады на чемпионате мира 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 мая. Защитник «Сан-Хосе», завершившего выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, Марк-Эдуар Власик присоединится к сборной Канады по хоккею на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает TSN.
"Сан-Хосе" проиграл «Вегасу» в серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 2-4.
В текущем сезоне Власик провел 81 матч в регулярном чемпионате, забросив 11 шайб и сделав 21 результативную передачу, в 10 играх в плей-офф он сделал две результативные передачи.
Сборная Канады занимает второе место в группе B. В следующем матче 10 мая канадцы сыграют с норвежцами.
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