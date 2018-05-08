Голкипер «Нью-Джерси» Шнайдер пропустит тренировочный лагерь из-за травмы и может не сыграть на старте следующего сезона

Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер получил травму и был вынужден перенести операцию на бедре. Повреждение ставит под угрозу его участие в стартовых матчах следующего сезона.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, вратарю понадобится на восстановление приблизительно пять месяцев. Он точно пропустит тренировочный лагерь и, вероятно, старт следующего сезона.

В текущем сезоне 32-летний вратарь в среднем пропускал 4,04 шайбы за игру в 12 последних матчах регулярного чемпионата НХЛ перед стартом плей-офф. Из-за травмы он пропустил 16 матчей регулярного сезона.