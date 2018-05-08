Сборная Финляндии разгромила Норвегию

Сборная Финляндии одержала крупную победу над командой Норвегии (7:0) на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании.

Финны после трех матчей единолично возглавляют турнирную таблицу в группе B с 9 очками. Норвежцы — пятые (3).