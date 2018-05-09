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Плющев рассказал об игре сборной России по хоккею при новом тренере
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Плющев рассказал об игре сборной России по хоккею при новом тренере 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал игру сборной России по хоккею после прихода Ильи Воробьева на должность главного тренера команды.
"Конечно, ему было сложно принять сборную после всего, что она пережила в 2018 году.
Тренерскому штабу Ильи Воробьева следует много работать, потому что у команды существуют пробелы как в защите, так и в атаке, есть недочеты при игре в большинстве. Так что нужно делать выводы и стремиться к совершенству", — цитирует специалиста RT.
Ранее сборная России по хоккею установила новый рекорд. На проходящем в Дании чемпионате мира российская команда пока не пропустила ни одной шайбы.
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