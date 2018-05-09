Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Швейцария. 5:4 Б

Хоккейная команда Чехии по буллитам переиграла Швейцарию на чемпионате мира 2018 года — 5:4. Матч соперников сборной России по группе А прошел на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

В первой трети основного времени матча команды отличились по разу, а во второй по три.

Вратари Павел Францоуз (Чехия) и Леонардо Дженони (Швейцария) провели матч полностью.

В общей сложности игроки команд удалялись 19 раз: чехи — 11, а швейцарцы — восемь.