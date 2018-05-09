Хоккейная команда Чехии по буллитам переиграла Швейцарию на чемпионате мира 2018 года — 5:4. Матч соперников сборной России по группе А прошел на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
В первой трети основного времени матча команды отличились по разу, а во второй по три.
Свои имена на табло в качестве авторов голов увидели чехи Доминик Кубалик, Михал Моравчик, Дмитрий Яшкин и Михал Ржепик. Помогли им в этом авторы передач Мартин Нечас, Давид Скленичка, Томаш Гика, Михал Моравчик, Андрей Нестрашил и Доминик Кубалик.
Шайбы за Швейцарию забросили Нино Нидеррайтер (дважды), Грегори Хофман и Симон Мозер. Их ассистентами стали Грегори Хофман, Свен Андригетто, Рафаэль Диас, Йоэль Вермин, Мирко Мюллер, Симон Мозер и Рамон Унтерзандер.
Вратари Павел Францоуз (Чехия) и Леонардо Дженони (Швейцария) провели матч полностью.
В общей сложности игроки команд удалялись 19 раз: чехи — 11, а швейцарцы — восемь.
Одним из судей встречи был россиянин Роман Гофман.