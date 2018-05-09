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Наставник «Тампы» отметил Овечкина
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Наставник «Тампы» отметил Овечкина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер хоккейного клуба «Тампа» Джон Купер высоко оценил игровые качества нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, передает "Советский спорт".
"В его игре мне очень нравится его менталитет бомбардира. В сегодняшнем хоккее много игроков, настроенных на передачу, некоторые вроде готовы бросать, но все равно они ищут партнера для передачи. Овечкин всегда бросает, бросает с любой позиции", — приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.
По словам Купера, 32-летний россиянин с возрастом становится только лучше.
"Посмотрите, как он забрасывает шайбы. С возрастом он становится только лучше", — заключил он.
"Тампа" и «Вашингтон» сразятся в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал героем шаржа после выхода «Вашингтона» в полуфинал Кубка Стэнли.
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