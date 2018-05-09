Наставник «Тампы» отметил Овечкина 

Главный тренер хоккейного клуба «Тампа» Джон Купер высоко оценил игровые качества нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, передает "Советский спорт".
"В его игре мне очень нравится его менталитет бомбардира. В сегодняшнем хоккее много игроков, настроенных на передачу, некоторые вроде готовы бросать, но все равно они ищут партнера для передачи. Овечкин всегда бросает, бросает с любой позиции", — приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.
По словам Купера, 32-летний россиянин с возрастом становится только лучше.
"Посмотрите, как он забрасывает шайбы. С возрастом он становится только лучше", — заключил он.
"Тампа" и «Вашингтон» сразятся в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал героем шаржа после выхода «Вашингтона» в полуфинал Кубка Стэнли.