Наставник «Тампы» отметил Овечкина

"В его игре мне очень нравится его менталитет бомбардира. В сегодняшнем хоккее много игроков, настроенных на передачу, некоторые вроде готовы бросать, но все равно они ищут партнера для передачи. Овечкин всегда бросает, бросает с любой позиции", — приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.

По словам Купера, 32-летний россиянин с возрастом становится только лучше.

"Посмотрите, как он забрасывает шайбы. С возрастом он становится только лучше", — заключил он.

"Тампа" и «Вашингтон» сразятся в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал героем шаржа после выхода «Вашингтона» в полуфинал Кубка Стэнли.