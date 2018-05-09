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Мильштейн: «В НХЛ большой спрос на Кузьменко, Окулова и Зуба»
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Мильштейн: «В НХЛ большой спрос на Кузьменко, Окулова и Зуба» 

SPORT24.ru 1 час назад
Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщил о повышенном интересе в НХЛ к нескольким молодым российским хоккеистам.
«У меня узнают по поводу Ильи Михеева, который играет на чемпионате мира. Большой спрос на Кузьменко и Окулова, а также на Зуба. У Зуба примерно восемь-девять предложений, у Кузьменко — 24, у Окулова — 17.
Если у человека контракт в КХЛ, то в НХЛ его уважают. И генменеджеры, и агенты. Поэтому они отработают свои контракты, наберутся опыта и уже дальше примут решение», — приводит слова агента.
23-летний нападающий «Авангарда» Михеев в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 19 результативных передач.
22-летний нападающий ЦСКА Кузьменко в 45 матчах «регулярки» забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.
23-летний форвард ЦСКА Константин Окулов в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.
22-летний защитник СКА Артем Зуб в 36 матчах «регулярки» отдал пять результативных передач.
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