Мильштейн: «В НХЛ большой спрос на Кузьменко, Окулова и Зуба»

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщил о повышенном интересе в НХЛ к нескольким молодым российским хоккеистам.

«У меня узнают по поводу Ильи Михеева , который играет на чемпионате мира. Большой спрос на Кузьменко и Окулова , а также на Зуба. У Зуба примерно восемь-девять предложений, у Кузьменко — 24, у Окулова — 17.

Если у человека контракт в КХЛ, то в НХЛ его уважают. И генменеджеры, и агенты. Поэтому они отработают свои контракты, наберутся опыта и уже дальше примут решение», — приводит слова агента.

23-летний нападающий «Авангарда» Михеев в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 19 результативных передач.

22-летний нападающий ЦСКА Кузьменко в 45 матчах «регулярки» забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

23-летний форвард ЦСКА Константин Окулов в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.