Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам

Хоккеисты и тренерский штаб сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам в Копенгагене в День Победы, сообщает ТАСС

В церемонии участвовали игроки, тренеры и персонал команды, первый вице-президент ФХР и руководитель штаба сборной Роман Ротенберг , исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов , посол РФ в Дании Михаил Ванин , военный атташе посольства России в Дании Игорь Колодин, ветеран Великой Отечественной войны Семен Штипельман и ветераны датского Сопротивления.

Церемония состоялась на территории кладбища «Биспебьерг» в Копенгагене.

Сборная России выступает на чемпионате мира — 2018 в Дании. После трех стартовых матчей российская команда имеет стопроцентный показатель набранных очков.

Ранее сообщалось, что на матче между Россией и Швецией ожидается аншлаг.