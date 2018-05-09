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Сборная возложила цветы к памятнику советским воинам
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Сборная России по хоккею возложила цветы к памятнику советским воинам 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная России по хоккею приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на территории датского кладбища «Биспебьерг». В церемонии также участвовали посол РФ в Дании Михаил Валентинович Ванин, военный атташе посольства РФ в Дании Игорь Николаевич Колодин, ветеран Великой Отечественной Войны — Семён Давыдович Штипельман, а также ветераны датского сопротивления.
Во время мероприятия прозвучали гимны России и Дании, с речью выступили военный атташе посольства РФ и посол страны в Дании. После минуты молчания участники церемонии возложили венок и цветы к памятнику и могилам советским войнам.
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