Сборная возложила цветы к памятнику советским воинам

Сборная России по хоккею возложила цветы к памятнику советским воинам

Сборная России по хоккею приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на территории датского кладбища «Биспебьерг». В церемонии также участвовали посол РФ в Дании Михаил Валентинович Ванин , военный атташе посольства РФ в Дании Игорь Николаевич Колодин, ветеран Великой Отечественной Войны — Семён Давыдович Штипельман, а также ветераны датского сопротивления.

Во время мероприятия прозвучали гимны России и Дании, с речью выступили военный атташе посольства РФ и посол страны в Дании. После минуты молчания участники церемонии возложили венок и цветы к памятнику и могилам советским войнам.