Шайба нападающего челябинского «Трактора» возглавила топ голов плей-офф Кубка Гагарина

Молодой нападающий «Трактора» Виталий Кравцов возглавил хит-парад голов плей-офф Кубка Гагарина — 2018. Рейтинг эффектно заброшенных шайб составила Континентальная хоккейная лига.

Гол был забит во втором матче серии с уфимцами 27 марта. Двадцатиминутка под номером три началась с быстрого гола «Трактора» Виталия Кравцова, который прошел по правом борту, эффектно обыграл Владимира Ткачева и расправился с Беном Скривенсом , направив шайбу в «домик».

Красивый гол игрока «Трактора»

К сожалению, та встреча завершилась поражением чёрно-белых в овертайме со счётом 2:3. Но по итогам серии «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».

Стоит отметить, что в серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» Виталий Кравцов установил рекорд Кубка Гагарина среди игроков моложе 19 лет.

В апреле комиссия КХЛ признала Кравцова лучшим новичком финалов конференций.