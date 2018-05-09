Шайба нападающего челябинского «Трактора» возглавила топ голов плей-офф Кубка Гагарина 

Молодой нападающий «Трактора» Виталий Кравцов возглавил хит-парад голов плей-офф Кубка Гагарина — 2018. Рейтинг эффектно заброшенных шайб составила Континентальная хоккейная лига.
Гол был забит во втором матче серии с уфимцами 27 марта. Двадцатиминутка под номером три началась с быстрого гола «Трактора» Виталия Кравцова, который прошел по правом борту, эффектно обыграл Владимира Ткачева и расправился с Беном Скривенсом, направив шайбу в «домик».
Красивый гол игрока «Трактора»
К сожалению, та встреча завершилась поражением чёрно-белых в овертайме со счётом 2:3. Но по итогам серии «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».
Стоит отметить, что в серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» Виталий Кравцов установил рекорд Кубка Гагарина среди игроков моложе 19 лет.
— В рамках чемпионатов России Кравцов превзошел достижение Алексея Яшина, который в сезоне 1992/93 набрал в плей-офф 10 (7+3) очков и поднялся на 4-е место, сравнявшись с Олегом Квашой (11, 4+7). Больше очков, чем Кравцов, в свое время набрали только Евгений Малкин в сезоне 2005/06 (15, 5+10) и Максим Афиногенов в сезоне 1998/99 (16, 10+6), — сообщали ранее в отделе информации и PR чёрно-белых.
В апреле комиссия КХЛ признала Кравцова лучшим новичком финалов конференций.