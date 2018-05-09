Чемпионат мира по хоккею 2018: Швейцария — Белоруссия (9 мая, 17:15)

Стартовал четвертый для Швейцарии и Белоруссии матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Конкуренты россиян по группе А играют на копенгагенской «Роял Арене» (Дания).

Ранее белорусы трижды крупно проиграли: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции, 0:6 — России. Между тем швейцарцы уступили лишь однажды — накануне по буллитам команде Чехии (4:5). Победила сборная Швейцарии Австрию (3:2 в овертайме) и Словакию (2:0).

В данный момент Белоруссия, пока не набравшая ни одного очка на нынешнем мировом первенстве, занимает последнее место в группе. Швейцария с шестью баллами расположилась на третьем вслед за Россией и Швецией.

Поправят ли свое положение белорусы или же швейцарцы упрочат свое, вы можете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Леонардо Дженони, Жилль Зенн, Рето Берра.

Защитники

Нападающие