Стартовал четвертый для Швейцарии и Белоруссии матч на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Конкуренты россиян по группе А играют на копенгагенской «Роял Арене» (Дания).
Ранее белорусы трижды крупно проиграли: 0:5 — Швеции, 2:6 — Франции, 0:6 — России. Между тем швейцарцы уступили лишь однажды — накануне по буллитам команде Чехии (4:5). Победила сборная Швейцарии Австрию (3:2 в овертайме) и Словакию (2:0).
В данный момент Белоруссия, пока не набравшая ни одного очка на нынешнем мировом первенстве, занимает последнее место в группе. Швейцария с шестью баллами расположилась на третьем вслед за Россией и Швецией.
Поправят ли свое положение белорусы или же швейцарцы упрочат свое, вы можете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швейцария: Леонардо Дженони, Жилль Зенн, Рето Берра.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Виталий Трус, Иван Кульбаков.
Защитники
Швейцария: Дин Кукан, Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик, Йонас Зигенталер.
Белоруссия: Евгений Лисовец, Павел Воробей, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель, Владимир Денисов.
Нападающие
Швейцария: Симон Мозер, Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Йоэль Вермин, Нино Нидеррайтер, Самуэль Вальзер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай, Энцо Корви,.
Белоруссия: Артем Левша, Артем Кислый, Артем Демков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.