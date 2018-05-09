Команда ЦВО «Звезда» выиграла Кубок Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи 

ТАСС, 9 мая. Команда Центрального военного округа (ЦВО) «Звезда» одержала победу в Кубке Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В финале «Звезда» обыграла московский «Сталкер» со счетом 5:1. Нападающий «Звезды» Евгений Кутузов забросил 17 шайб на турнире, установив рекорд турнира. «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого шлема. Команда Центрального военного округа не потерпела ни одного поражения на соревнованиях.
Финал VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги проходит с 3 по 17 мая в Сочи на ледовых площадках Олимпийского парка. 10 мая состоится гала-матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборной Ночной лиги». На лед выйдут участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада, олимпийские чемпионы, политики, общественные деятели и хоккеисты-любители.
Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Представляет собой любительский чемпионат России по хоккею. Главный приз — грант Министерства спорта РФ на строительство крытой ледовой арены в регионе, который представляет команда— чемпион. С 2015 года трофеем является Кубок Крутова, названный в честь двукратного чемпиона Олимпийских игр и пятикратного чемпиона мира Владимира Крутова, скончавшегося в 2012 году.