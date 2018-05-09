Команда ЦВО «Звезда» выиграла Кубок Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи

ТАСС , 9 мая. Команда Центрального военного округа (ЦВО) «Звезда» одержала победу в Кубке Большого шлема Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В финале «Звезда» обыграла московский «Сталкер» со счетом 5:1. Нападающий «Звезды» Евгений Кутузов забросил 17 шайб на турнире, установив рекорд турнира. «Звезда» впервые принимает участие в Кубке Большого шлема. Команда Центрального военного округа не потерпела ни одного поражения на соревнованиях.

Финал VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги проходит с 3 по 17 мая в Сочи на ледовых площадках Олимпийского парка. 10 мая состоится гала-матч между командами «Легенды хоккея» и «Сборной Ночной лиги». На лед выйдут участники Суперсерии 1972 года СССР — Канада, олимпийские чемпионы, политики, общественные деятели и хоккеисты-любители.