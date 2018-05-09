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ЧМ-2018: США — Латвия (10 мая, 17:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Латвия (10 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Завтра, 10 мая, в 17:15 по московскому времени на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге состоится очередная игра чемпионата мира по хоккею 2018 года. На этот раз встретятся сборные США и Латвии.
Американцы еще не проигрывали на первенстве мира нынешнего сезона, переиграв по буллитам Канаду (5:4), а также без труда одержав победы над датчанами (4:0) и немцами (3:0).
В свою очередь, прибалты потерпели одно поражение (1:8 от Финляндии), а две встречи выиграли (3:2 в овертайме у норвежцев и 5:0 у Южной Кореи). В настоящее время команда США с восемью баллами занимает второе место в группе В, а Латвия с пятью — четвертое.
По мнению экспертов, фаворитами завтрашней встречи являются американцы, однако матч может сложиться для них тяжело. Быть тому или нет, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.
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