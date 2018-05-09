Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Латвия (10 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 10 мая, в 17:15 по московскому времени на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге состоится очередная игра чемпионата мира по хоккею 2018 года. На этот раз встретятся сборные США и Латвии.

Американцы еще не проигрывали на первенстве мира нынешнего сезона, переиграв по буллитам Канаду (5:4), а также без труда одержав победы над датчанами (4:0) и немцами (3:0).

В свою очередь, прибалты потерпели одно поражение (1:8 от Финляндии), а две встречи выиграли (3:2 в овертайме у норвежцев и 5:0 у Южной Кореи). В настоящее время команда США с восемью баллами занимает второе место в группе В, а Латвия с пятью — четвертое.

По мнению экспертов, фаворитами завтрашней встречи являются американцы, однако матч может сложиться для них тяжело. Быть тому или нет, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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