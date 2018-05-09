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ЧМ-2018: Германия одержала первую победу
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ЧМ-2018: Германия одержала первую победу на турнире, разгромив Южную Корею 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Германии выиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею — 2018. Подопечные Марко Штурма разгромили соперников из Южной Кореи со счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).
До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду. Дублем в составе сборной Германии отметился Ясин Эхлиз, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Леон Драйзайтль, Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг. Южнокорейские хоккеисты ответили точным броском Брока Радунске.
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