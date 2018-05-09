Серебряный призер последней Олимпиады сборная Германии одержала свою первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года, забив больше, чем хозяева тех Игр Южная Корея — 6:1. Встреча соперников по группе В завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
В свою очередь, корейцы, для которых нынешний чемпионат — первый, могут похвастаться второй шайбой, которую забросили на турнире. Ее автором стал Брок Радунске, а голевую передачу ему отдал Чин Хи Ан.
Второй корейский гол был забит за две минуты до конца третьего периода. Немцы же забивали в каждом из них: один раз в первом, трижды во втором, дважды в третьем.
Шайбы на свой счет записали Леон Драйзайтль, Ясин Эхлиз (дважды), Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг, а результативные передачи — Маттиас Плахта (трижды), Янник Зайденберг (дважды), Корбиниан Хольцер, Леон Драйзайтль (дважды), Марк Михаэлис и Доминик Кагун.
Вратари Никлас Тройтле (Германия) и Мэтт Далтон (Южная Корея) провели матч полностью.
Удалялись немцы четыре раза, а корейцы вдвое чаще.