Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Южная Корея. 6:1

Серебряный призер последней Олимпиады сборная Германии одержала свою первую победу на чемпионате мира по хоккею 2018 года, забив больше, чем хозяева тех Игр Южная Корея — 6:1. Встреча соперников по группе В завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

В свою очередь, корейцы, для которых нынешний чемпионат — первый, могут похвастаться второй шайбой, которую забросили на турнире. Ее автором стал Брок Радунске, а голевую передачу ему отдал Чин Хи Ан.

Второй корейский гол был забит за две минуты до конца третьего периода. Немцы же забивали в каждом из них: один раз в первом, трижды во втором, дважды в третьем.

Вратари Никлас Тройтле (Германия) и Мэтт Далтон (Южная Корея) провели матч полностью.

Удалялись немцы четыре раза, а корейцы вдвое чаще.